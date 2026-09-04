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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о подготовке к US Open: «Было обидно смотреть, как все готовятся к турниру, пока я занимаюсь восстановлением»

Елена Рыбакина прокомментировала выход в третий круг US Open. Она обыграла Джессику Бусас Манейро – 6:2, 6:4.

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