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Ибраһим хәзрәт Исәнәев 16 апрельдә югала

Ибраһим хәзрәт Исәнәев 16 апрельдә югала. 45 яшьлек хәзрәт мал сатып алырга дип, 300-400 мең сум акча белән «Газель» автомобилендә Саратов, Ульяновск якларына чыгып китә.

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