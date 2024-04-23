Ибраһим хәзрәт Исәнәев 16 апрельдә югала. 45 яшьлек хәзрәт мал сатып алырга дип, 300-400 мең сум акча белән «Газель» автомобилендә Саратов, Ульяновск якларына чыгып китә.
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Ибраһим хәзрәт Исәнәев 16 апрельдә югала. 45 яшьлек хәзрәт мал сатып алырга дип, 300-400 мең сум акча белән «Газель» автомобилендә Саратов, Ульяновск якларына чыгып китә.