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В Колпино после ссоры с парнем нашли тело 15-летней девушки

Школьница воспитывалась родным отцом и мачехой. В среду в службу «112» позвонил 48-летний безработный житель Колпино и сообщил о том, что около трёх часов дня в коридоре квартиры в доме на улице Танкистов нашёл тело дочери 2007 года рождения.

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