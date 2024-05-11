Политнавигатор Верховная рада Украины отправила в парламенты стран мира письмо с требованием признать «геноцидом» высылку части населения Крыма в 1944 году по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами.
Джемилёв о своих подельниках: «Мы радуемся, когда в Крыму взрываются ракеты и бомбы»
Комментарии
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ВД
Владимир Дядякин
Галстук подходящий , на ним можно повеситься при случае.
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1 час.
МБ
Максим Буров
Ему бы на паперть, но кто ж его туда пустит. Подобные письма этот татар вот уже несколько лет без устали строчит и рассылает куда только можно, а вдруг кто-нибудь, что- нибудь, да подаст.
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38 мин.
Ольга Каширина
Интересно, господин сушеный тарантул, оказывается вам нравится, что бомбы падают на ваших знакомых, родственников, близких людей. К сожалению вы вы такая мошка, что и бомба вас не увидит, Да, зачем, вы и так сдохнете от ненависти к своему же народу.
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24 мин.
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