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Джемилёв о своих подельниках: «Мы радуемся, когда в Крыму взрываются ракеты и бомбы»

Джемилёв о своих подельниках: «Мы радуемся, когда в Крыму взрываются ракеты и бомбы»

Политнавигатор Верховная рада Украины отправила в парламенты стран мира письмо с требованием признать «геноцидом» высылку части населения Крыма в 1944 году по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами.

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Комментарии
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ВД
Владимир Дядякин
Галстук подходящий , на ним можно повеситься при случае.
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1 час.
МБ
Максим Буров
Ему бы на паперть, но кто ж его туда пустит. Подобные письма этот татар вот уже несколько лет без устали строчит и рассылает куда только можно, а вдруг кто-нибудь, что- нибудь, да подаст.
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38 мин.
Ольга Каширина
Интересно, господин сушеный тарантул, оказывается  вам нравится, что бомбы падают на ваших  знакомых, родственников,  близких людей.  К сожалению вы  вы такая мошка, что и  бомба  вас не увидит, Да,  зачем, вы и так сдохнете от ненависти к своему же народу.
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24 мин.

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