Что происходит под Лиманом?

@rybar В первых числах августа 2026 года российский аналитический проект «Рыбарь» зафиксировал ситуацию на северном участке у Лимана: устойчивого контроля ни одной из сторон нет, клин назван «туманом войны».
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Господа авторствующие, а нельзя ли выражаться попроще? Ну отошли и отошли, обошли и обошли. Помните, вы пишете не для себя.