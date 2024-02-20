Дайджест дня: шестиступка для УАЗов, отряхивающийся Nio и другие события индустрии

Дайджест дня: шестиступка для УАЗов, отряхивающийся Nio и другие события индустрииКомпания Sollers запустила на принадлежащем ей Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) сборку шестиступенчатых механических коробок передач китайской компании JAC.
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