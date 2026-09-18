Представьте: в боливийских лесах зоологи нашли совершенно новую дикую кошку, о которой никто раньше и не подозревал!

Когда зоологи говорят, что открыли новый вид кошки, это всегда звучит как настоящая сенсация. А если это происходит впервые за последние сто с лишним лет — вообще праздник! Именно такая новость пришла к нам из Южной Америки, и мы в FiNE NEWS не можем сдержать улыбку.
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