Представьте: в боливийских лесах зоологи нашли совершенно новую дикую кошку, о которой никто раньше и не подозревал!

Когда зоологи говорят, что открыли новый вид кошки, это всегда звучит как настоящая сенсация. А если это происходит впервые за последние сто с лишним лет — вообще праздник! Именно такая новость пришла к нам из Южной Америки, и мы в FiNE NEWS не можем сдержать улыбку.