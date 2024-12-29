Нет никаких жертв мошенников - есть террористы

Геннадий Хрипунов Терроризм должен быть уничтожен не взирая на пол и возраст, а также, кто большинство это совершает - это либирасты-пиндоско-бандеро-гей и лесби европейские холуи , выродки, дебилы. Задержание должно быть жёсткое без всякой лояльности.

Александр Широков Совершенно верно! И вообще поступать с ними по законам военного времени - вплоть до расстрела!