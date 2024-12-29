Если соучастие в групповом изнасиловании предваряется изнасилованием насильника - это не смягчающее обстоятельство (В.
Нет никаких жертв мошенников - есть террористы
Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Терроризм должен быть уничтожен не взирая на пол и возраст, а также, кто большинство это совершает - это либирасты-пиндоско-бандеро-гей и лесби европейские холуи , выродки, дебилы. Задержание должно быть жёсткое без всякой лояльности.
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10 час.
Александр Широков
Совершенно верно! И вообще поступать с ними по законам военного времени - вплоть до расстрела!
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9 час.
тимур чагалидзе
Все, кто против СВО, а их, таких полно, потенциальные шпионы, предатели и в самых запущенных случаях террористы! Таких нужно выявлять и кончать на месте! Иначе, стана погибнет в итоге!
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8 час.
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