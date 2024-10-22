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Курьянов заявил, что Кэсселс продолжает оставаться в «Авангарде». Сообщалось о возможном уходе легионера из команды

Американский центральный нападающий не прошел в состав команды в трех предыдущих матчах «Авангарда». – Коул Кэсселс, судя по фотографиям с тренировки, вернулся к работе с общей группой? – Да, просто таковы правила в клубе, что те, кто не попадает в состав, тренируются после играющего состава.

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