Курьянов заявил, что Кэсселс продолжает оставаться в «Авангарде». Сообщалось о возможном уходе легионера из команды

Американский центральный нападающий не прошел в состав команды в трех предыдущих матчах «Авангарда». – Коул Кэсселс, судя по фотографиям с тренировки, вернулся к работе с общей группой? – Да, просто таковы правила в клубе, что те, кто не попадает в состав, тренируются после играющего состава.