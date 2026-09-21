Генпрокуратура России подала иск против прибалтийских националистов

Генеральная прокуратура России обратилась в Тверской суд с ходатайством о признании прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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