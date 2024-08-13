Алаудинов заявил об остановке "катания" ВСУ в Курской области

Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины на курском направлении остановлено. Об этом во вторник, 13 августа, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
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