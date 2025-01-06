"Полицейские где же вы?": Уроженец Грузии, но этнический азербайджанец получил паспорт РФ и по кайфу проводит Новый Год

Avia.pro - СМИ "Новогодний кайф" с Ренатом Пашаевым: блогер, законы и ствол в руках В то время как миллионы россиян традиционно встречали Новый год под звуки курантов, семейные тосты и салюты, блогер Ренат Пашаев решил, что стандартные традиции — это для слабаков.
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