В Астрахани пройдет встреча с участником команды создателей «Аватара» и «Властелина колец»

Наш земляк сегодня раскроет секреты мира большого кино. Сегодня в молодежном центре «Коса» состоится открытая творческая встреча с нашим земляком, которому довелось поработать с голливудским режиссером Джеймсом Кэмероным над фильмом «Аватар: Путь воды».