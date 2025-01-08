В Астрахани пройдет встреча с участником команды создателей «Аватара» и «Властелина колец»

Наш земляк сегодня раскроет секреты мира большого кино. Сегодня в молодежном центре «Коса» состоится открытая творческая встреча с нашим земляком, которому довелось поработать с голливудским режиссером Джеймсом Кэмероным над фильмом «Аватар: Путь воды».
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