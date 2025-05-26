Бойня у Тёткино: крымский десант отражает атаки врага на Курскую область - ч. 256 полк ВДВ в ходе отражения наступления украинских боевиков на Тёткино уничтожил множество пехоты и техники ВСУ в Сумско-Курском приграничье.