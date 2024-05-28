За последние годы в Москве модернизировали более 100 библиотек

Сохранение столичной культуры - приоритетное направление работы правительства Москвы. В результате проведенной модернизации более 100 городских библиотек преобразились в уникальные пространства, способствующие развитию интеллектуального и творческого потенциала москвичей.
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