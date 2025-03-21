Оборотень из «Тризуба»: как Михаил Алексеев стал неонацистом и чем закончил свою жизнь Ирина ВальковаВ Запорожской области российские военные ликвидировали одного из знаковых боевиков ВСУ – Михаила Алексеева, известного под позывным «Рембрандт».
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