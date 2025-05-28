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Не сбиться с курса: астропрогноз на июнь 2025 года

Не сбиться с курса: астропрогноз на июнь 2025 года

Первый месяц лета 2025 года обещает быть насыщенным, переменчивым и эмоционально заряженным. Звезды подталкивают к важным решениям, а планеты открывают как возможности, так и испытания.

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