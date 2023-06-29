Российское посольство в Боготе раскритиковало поездку колумбийцев, пострадавших при ракетном ударе, в Краматорск как «безрассудную»

Поездка граждан Колумбии в прифронтовой Краматорск, оккупированный украинскими формированиями, является безрассудной, а сам город явно не подходит для посещения иностранцами в настоящее время.
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