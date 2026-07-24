ВМСУ впервые разрешили командовать операцией на военно-морских учениях НАТО Хотя перспективы вступления Украины в НАТО остаются более чем туманными, альянс давно.
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ВМСУ впервые разрешили командовать операцией на военно-морских учениях НАТО Хотя перспективы вступления Украины в НАТО остаются более чем туманными, альянс давно.
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