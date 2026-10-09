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В США распространилась устойчивая к лечению диарея, передающаяся половым путем

В США распространилась устойчивая к лечению диарея, передающаяся половым путем

В США начало расти число случаев шигеллеза — диареи, распространяющейся половым путем. Возбудитель заболевания становится невосприимчивой к антибиотикам «супербактерией», сообщила газета The New York Post .

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