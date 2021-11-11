Berg PRESS

369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Спецоперацией России является выращивание хохло-ублюдков.  Что бы быстрее развалилась эта недострана.Экс-глава МИД Укр...
  • Павел К
    Пусть хохлятские собаки живут на улице.Депутат Рады Хоме...
  • Nikolai Baranixin
    "Результат оказался блестящим, но радоваться  мы не будем"(с). А почему, собственно? Почему не порадоваться успеху Кр...Как комбат, сидя ...

Людям в России оставят лишь то, к чему они привыкли

Людям в России оставят лишь то, к чему они привыкли

В законопроекте об изменении принципов организации власти в субъектах РФ, ожидаемо без труда принятом во вторник в первом чтении голосами 317 из 450 депутатов Госдумы, некоторые горячие головы усмотрели покушение на федеративное устройство страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх