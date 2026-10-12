Песков: Россия нацелена на долгосрочный мир, а не на перемирие

Россия стремится не к временному перемирию с Украиной, а к долгосрочному миру. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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