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ИА Регнум

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Фёдоров назвал причины своей отставки с поста министра обороны Украины

Фёдоров назвал причины своей отставки с поста министра обороны Украины

Экс-глава минобороны Украины Михаил Фёдоров считает, что отставка правительства могла быть прикрытием для его увольнения, но надеется, что для его возвращения «двери не закрыты», при этом он не будет соглашаться на любую должность.

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