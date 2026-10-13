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«Сам дурак», или Нарративы «религиозной» войны

«Сам дурак», или Нарративы «религиозной» войны

Ставшее неожиданным для многих решение Трампа прикупить в России немного дизеля, помимо всего прочего, обнажило одну любопытную особенность происходящего сегодня в мире.

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