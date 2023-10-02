В Смоленске отбили атаку дронов ВСУ на местный авиазавод

Над городом были обезврежены 4 ударных ПБЛА украинского производства UJ-22 Airborne.Город Смоленск, находящийся на расстоянии около 280 километров от границы с Украиной, подвергался накануне попытке нанесения удара ударными беспилотниками ВСУ.
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