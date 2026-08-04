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От наггетсов к щам: школьное меню снова станет русским

От наггетсов к щам: школьное меню снова станет русским

Если верить статистике, еще недавно самыми популярными пунктами школьного меню у учащихся были наггетсы и капкейки, но им приходит конец: до конца 2026 года планируется  утвердить единый ГОСТ на русскую кухню в школьных столовых .

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