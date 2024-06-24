С завтрашнего дня всё будет иначе: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн» Юлия СоколоваВ эпоху цифровых технологий мошенники не упускают возможности использовать новейшие разработки для реализации своих злонамеренных замыслов.
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