С завтрашнего дня всё будет иначе: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн» Юлия СоколоваВ эпоху цифровых технологий мошенники не упускают возможности использовать новейшие разработки для реализации своих злонамеренных замыслов.