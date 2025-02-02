Вильфанд: на Земле наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в разговоре с РИА Новости, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете.