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Спрос на новостройки у воды вырос на 60%

Спрос на новостройки у воды вырос на 60%

Новостройки у воды всегда пользуются повышенным спросом у покупателей жилья в столице. С одной стороны, в таких ЖК можно приобрести квартиру с красивым видом, с другой – обезопасить себя от того, что в будущем перед окном "вырастет" новый дом.

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