Спрос на новостройки у воды вырос на 60%

Новостройки у воды всегда пользуются повышенным спросом у покупателей жилья в столице. С одной стороны, в таких ЖК можно приобрести квартиру с красивым видом, с другой – обезопасить себя от того, что в будущем перед окном "вырастет" новый дом.
Популярные статьи
- "Последнее слово сказал не я, а вот этот мальчишка": Пригожин показал видео с ребенком, который попросил дать снаряды бойцам ЧВК "Вагнер"
- "Мы на стороне добра – это самое главное": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин про обвинения западных СМИ в адрес "Оркестра"
- Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву
Свежие комментарии