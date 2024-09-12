Депутат Белик: планы США разрешить Украине бить вглубь РФ – это сумасшествие

Планы США позволить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием – это сумасшествие и признак того, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до критической точки, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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