МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Агрессивная деятельность Запада в отношении России и Белоруссии растет. НАТО, Евросоюз и киевский режим осознанно идут по пути эскалации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.