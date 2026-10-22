МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Агрессивная деятельность Запада в отношении России и Белоруссии растет. НАТО, Евросоюз и киевский режим осознанно идут по пути эскалации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
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