В Новоуральске молодой водитель устроил ДТП

11 октября 2023 года в 12 часов 35 минут, водитель управляя автомобилем Форд-Фокус, двигаясь по ул. Объездное шоссе, 3, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.
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