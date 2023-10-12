В Новоуральске молодой водитель устроил ДТП

11 октября 2023 года в 12 часов 35 минут, водитель управляя автомобилем Форд-Фокус, двигаясь по ул. Объездное шоссе, 3, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.