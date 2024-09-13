Игроки «Водника» приняли участие в открытии спортплощадки в детском саду «Песенка»

Её открытие прошло 12 сентября — в целях популяризации здорового образа жизни и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТОНовая спортивная площадка получила красивое и говорящее название — «Движение в будущее».
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