Валентина Шевченко 11 июня проведет бой с Тайлой Сантос

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко узнала имя следующей соперницы. 11 июня Шевченко проведет защиту пояса в бою с бразильянкой Тайлой Сантос.

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