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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Польши взяла в свой самолет группу болельщиков после матча с Фарерами. Из-за плохой погоды рейсы с островов отменяли

Сборная Польши взяла в свой самолет группу болельщиков после матча с Фарерами. Из-за плохой погоды рейсы с островов отменяли

Команда задержалась на Фарерских островах из-за нелетной погоды после победы над командой хозяев (2:0) в квалификации Евро-2024.

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