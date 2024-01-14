Мария Шарапова купила дом за 11 млн долларов по соседству с Кэти Перри и Меган Маркл

Мария Шарапова стала владелицей особняка в городе Монтесито округа Санта-Барбара — одном из самых престижных поселений на западном побережье США, где проживают многие знаменитости, такие как герцоги Сассекские.
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