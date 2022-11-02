Военное обозрение

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Кто провоцирует войну в Европе

Кто провоцирует войну в Европе

Лет пятнадцать, а может, и все двадцать, после каких-либо, даже вроде незначительных инцидентов с самолетами, стычек России и НАТО в прессе и особенно в соцсетях разгоняется тема открытого конфликта Москвы и Брюсселя.

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