Кто провоцирует войну в Европе

Лет пятнадцать, а может, и все двадцать, после каких-либо, даже вроде незначительных инцидентов с самолетами, стычек России и НАТО в прессе и особенно в соцсетях разгоняется тема открытого конфликта Москвы и Брюсселя.
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