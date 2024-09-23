В рязанских лесах с начала сезона зафиксировали 15 пожаров

Сейчас мы замыкаем ТОП-5 по ЦФО по числе природных возгораний. Отметим, что почти все лето мы были на третьем месте, однако Рязанской области удалось избежать резкого роста лесных пожаров в конце сезона – в отличие от других регионов.
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