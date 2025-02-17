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Союз торговых центров предложил Uniqlo, Inditex и H&M вернуться в Россию

Союз торговых центров предложил Uniqlo, Inditex и H&M вернуться в Россию

Союз торговых центров (РТЦ) отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.

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