Сколько стоят «Друзья»: раскрыт гонорар актеров за участие в спецвыпуске

Состоявшееся 27 мая воссоединение «Друзей» стало рекордсменом по просмотрам на цифровых площадках, а еще принесло актерам сериала серьезный гонорар: недавно стало известно, сколько звезды получили за съемки специального эпизода.
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