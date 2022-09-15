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Невролог Хорошев предупредил о снижении интеллекта после коронавируса

Невролог Хорошев предупредил о снижении интеллекта после коронавируса

Невролог Павел Хорошев предупредил, что из-за COVID-19 можно буквально поглупеть, пишет URA.RU. Врач указал, что остановка работы того или иного органа чувств приводит к уменьшению его когнитивных способностей, что ведет к снижению интеллекта.

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