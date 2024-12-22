Кирпичные утёсы Пруссии

Замок Монфорт — штаб квартира Тевтонского ордена в Палестине (то, что от него осталось) «Философским камнем», позволившим крестоносцам захватить и удержаться у власти в завоёванной стране, невзирая на мощные восстания, опиравшиеся на помощь враждебных Ордену соседей, стало умение строить замки.