«Тяжпромэкспорт» поможет запустить металлургический комбинат в Нигерии

Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» Госкорпорации Ростех, компания «Новосталь-М», консорциум Proforce Manufacturing Limited и Министерство развития металлургии Федеративной Республики Нигерия подписали в Москве меморандум об участии в восстановлении Аджаокутского металлургического комбината.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии