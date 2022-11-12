Водитель Land Cruiser устроила смертельное ДТП на "встречке" в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области 34-летняя женщина на внедорожнике Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями "КамАЗ" и "ВАЗ", сообщается в паблике "Госавтоинспекция Новосибирской области" в соцсети VK.