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Водитель Land Cruiser устроила смертельное ДТП на "встречке" в Новосибирской области

Водитель Land Cruiser устроила смертельное ДТП на "встречке" в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области 34-летняя женщина на внедорожнике Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями "КамАЗ" и "ВАЗ", сообщается в паблике "Госавтоинспекция Новосибирской области" в соцсети VK.

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