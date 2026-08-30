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Царьград

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В Москве мужчина купил квартиру и нашёл тетрадь с планом по возврату жилья

В Москве мужчина купил квартиру и нашёл тетрадь с планом по возврату жилья

Москвич может потерять квартиру и деньги из-за схемы с участием сразу двух пенсионерок.В столице разгорается новый имущественный скандал, жертвой которой стал житель Москвы, искавший жильё в течение трёх лет.

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