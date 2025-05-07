БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Индия подписывает контракт на 26 истребителей Dassault Rafale M

Индия подписывает контракт на 26 истребителей Dassault Rafale M

Французский истребитель Rafale Marine взлетает с авианосца FNS Charles De Gaulle 28 апреля 2025 года Индия подписала межправительственное соглашение (МПС) с Францией о приобретении 26 истребителей Dassault Rafale Marine для авианосца ВМС Индии (IN).

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