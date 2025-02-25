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Царьград

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"Путин не мог "ляпнуть": Что стоит за неожиданным предложением Трампу? Ответ дали в Кремле

"Путин не мог "ляпнуть": Что стоит за неожиданным предложением Трампу? Ответ дали в Кремле

Неожиданное предложение Владимира Путина властям США подумать о совместной добыче редкоземельных металлов вызвало у части населения нашей страны упаднические настроения, пишет журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

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