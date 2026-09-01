В Крыму из-за серьёзных повреждений оборудования подача электроэнергии в полном объёме невозможна

Энергосистема Крыма работает в экстремальных условиях. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Из-за серьёзных повреждений оборудования и снижения пропускной способности линий электропередачи подача электроэнергии в полном объёме временно невозможна.