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Крымская газета

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В Крыму из-за серьёзных повреждений оборудования подача электроэнергии в полном объёме невозможна

В Крыму из-за серьёзных повреждений оборудования подача электроэнергии в полном объёме невозможна

Энергосистема Крыма работает в экстремальных условиях. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Из-за серьёзных повреждений оборудования и снижения пропускной способности линий электропередачи подача электроэнергии в полном объёме временно невозможна.

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