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Новости СВО: одностороннее перемирие, удары по украинским заводам, у Киева заканчиваются ракеты

Новости СВО: одностороннее перемирие, удары по украинским заводам, у Киева заканчиваются ракеты

  Главные новости СВО на утро 5 сентября 2026 года. Одностороннее перемирие ВСУ По информации украинских средств массовой информации, подразделениям Вооружённых сил Украины было приказано соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября.

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