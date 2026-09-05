Новости СВО: одностороннее перемирие, удары по украинским заводам, у Киева заканчиваются ракеты

Главные новости СВО на утро 5 сентября 2026 года. Одностороннее перемирие ВСУ По информации украинских средств массовой информации, подразделениям Вооружённых сил Украины было приказано соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября.
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