Виктор Анисимов ( ответ на статью Ростислава Ищенко https://cont.ws/@ishchenko/279. "Назван идеальный вариант завершения Россией спецоперации на украине") Уже просто бесит набившее оскомину выражение "Россия должна".
Уже просто бесит набившее оскомину выражение "Россия должна"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
Расстояние между границами НАТО,, и России, тоже очень много значат
Ответить
3 час.
Вадим Кузнецов
раздача врагам халявы вызывает только презрение к тем глупцам, которые эту халяву раздают.
Ответить
2 час.
Аудрюс
Однако, мне так кажется, что менталитет у нас с ними один! Нет?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии