ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Михаил Е
    Желательно выкинуть всех этих мразей из страны. Но лучше с балкона, до границы пусть сами ползут.«Братья, долго мы...
  • Сергей Хачатурян
    Это точно ....про ростовских полицаевВ России назревае...
  • Наталия L
    Так они по-хорошему сами-то не уедут. Им тут нравится.«Братья, долго мы...

Уже просто бесит набившее оскомину выражение "Россия должна"

Уже просто бесит набившее оскомину выражение "Россия должна"

Виктор Анисимов ( ответ на статью Ростислава Ищенко  https://cont.ws/@ishchenko/279.  "Назван идеальный вариант завершения Россией спецоперации на украине") Уже просто бесит набившее оскомину выражение "Россия должна".

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Расстояние между границами НАТО,, и России, тоже очень много значат
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3 час.
Вадим Кузнецов
раздача врагам халявы вызывает только презрение к тем глупцам, которые эту халяву раздают.
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2 час.
Аудрюс
Однако, мне так кажется, что менталитет у нас с ними один! Нет?
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2 час.

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